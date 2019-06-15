أضرار الإفراط فى تناول الكمون كثيرة منها الإصابة بنزيف

كتبت فاطمة خليل

الكمون من الأعشاب والتوابل المهمة فى الطعام، وعلى الرغم أن له فوائد عديدة إلا أنه له المزيد من الأضرار أهمها أنه قد يبطئ تجلط الدم ويسبب النزيف، وفى هذا التقرير نتعرف على أضرار الكمون والآثار الجانبية لاستخدامه، وفقاً لموقع webmd.

أضرار الكمون



الكمون

الكمون آمن للغاية عند تناوله بكميات معتدلة ولكن الإفراط فى تناول الكمون يكون له آثار جانبية عديدة، وإليكم أضرار الكمون..

-الكمون قد يبطئ تجلط الدم ويسبب النزيف، لذا فهو من التوابل الضارة لمرضى اضطرابات النزيف ويجعل حالتهم أكثر سوءاً.

- يخفض نسبة السكر فى الدم، لذا فإن الإفراط فى شربه بالنسبة لمرضى السكري يمكن أن يسبب لهم هبوط فى نسبة السكر ونقص سكر الدم، خاصة عند تناولهم أدوية ضبط السكر، لذا عند تناول الكمون راقب علامات انخفاض السكر في الدم وراقب نسبة السكر في دمك بعناية إذا كنت مصابًا بمرض السكر.



اضرار الكمون على الصحة

يُفضل عدم تناول الكمون أثناء فترة الحمل والرضاعة الطبيعية، فلا يوجد ما يكفي من المعلومات الموثوقة حول سلامة تناول الكمون إذا كنت حاملاً أو مرضعة لذا يجب تجنبه.

ابتعد عن الكمون قبل أسبوعين على الأقل من إجراء عملية جراحية، لأن الكمون قد يخفض مستويات السكر في الدم، وقد يتداخل الكمون مع التحكم في نسبة السكر في الدم أثناء وبعد الجراحة.



اضرار الكمون

الكمون قد يتداخل مع أدوية علاج السكرى، حيث أن الكمون قد يقلل من نسبة السكر في الدم، كما تستخدم أدوية السكري لخفض نسبة السكر في الدم، لذا قد يؤدي تناول الكمون مع أدوية السكري إلى انخفاض نسبة السكر في الدم.

فوائد الكمون



من المعروف أن للكمون فوائد صحية عديدة تشمل ما يلى:

-علاج الإسهال.

-علاج المغص.

-التخلص من الغازات.

-علاج تشنجات الأمعاء.

-علاج احتباس السوائل.

-مشاكل الحيض.

-زيادة الرغبة الجنسية.