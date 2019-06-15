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أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 629 جنيها للجرام

السبت، 15 يونيو 2019 01:34 م
أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 629 جنيها للجرام الذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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كشف نادى نجيب سكرتير شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، أن أسعار الذهب اليوم السبت 15 -6-2019 فى سوق الصاغة انخفضت بقيمة 6 جنيهات للجرام، مسجلة 629 جنيها للجرام عيار 21، وهو العيار الرئيسي بسوق الصاغة فى مصر.

وقال،نجيب لـ"اليوم السابع"، إن انخفاض الذهب فى مصر، جاء نتيجة تراجع الأسعار العالمية للذهب لتسجل 1341 دولار مقابل  1354 دولار للأوقية أمس.

 

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

 

سعر عيار 21 سجل 629 جنيها للجرام

سعر عيار 18 سجل 540 جنيها للجرام

سعر عيار 24 سجل 719 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5032 جنيهات.

أوقية الذهب 1341 دولارا.

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.

يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.


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