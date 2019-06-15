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أسباب تجعل مضيق هرمز ممرا استراتيجيا تعرف عليها × 10 نقاط

السبت، 15 يونيو 2019 04:43 م
أسباب تجعل مضيق هرمز ممرا استراتيجيا تعرف عليها × 10 نقاط مضيق هرمز
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تطور دراماتيكى للأحداث فى مضيق هرمز الإستراتيجى بعد الهجمات التى تعرضت لها ناقلتين للنفط صباح الخميس الماضى ووجهت الإدارة الأمريكية أصابع الاتهام بالدليل إلى إيران التى تطل عليه من الجهة الشمالية، ومع ارتفاع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران أصبح المضيق الإستراتيجى مسرحا للصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، تدفع ثمنه أسواق النفط.

 

ويرصد اليوم السابع أهم الأسباب التى تجعل مضيق هرمز أهم الممرات الإستراتيجية فى العالم:

1- يعد هرمز أهم الممرات المائية في جنوب الخليج العربى يحده من الشمال إيران ومن الجنوب سلطنة عمان، ويعتبر أكثر الممرات حركة للسفن هو ممر مائي حيوي لتجارة النفط.

2- يقع به أيضا جزر قشم ولاراك الإيرانية، وجزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى الإماراتية المحتلة من قبل إيران.

3- يبلغ عرض المضيق 50 كيلومترا و 33 كيلومترا عند أضيق جزء منه، وعمق المياه فيه 60 مترا، ويستوعب من 20 إلى 30 ناقلة نفط يوميا، ولا يتجاوز عرضه ثلاثة كيلومترات في كلا الاتجاهين.

4-  يمر عبره ما يقرب من 40% من الإنتاج العالمي من النفط أي نحو 17.4 مليون برميل يوميا، ومعظم صادرات الخام من السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق، و إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال.

5- يعد الطريق الوحيد لنقل النفط من الخليج إلى محيطات العالم لذا فإن أي تهديد في المنطقة يهدد أسواق النفط العالمية.

6- هددت إيران لأول مرة بإغلاقه والسيطرة على حركة الشحن فى عام 2008 في حال تعرضهم للهجوم.

7- مع تشديد العقوبات عليها كانت تلوح من وقت لأخر بتعطيل الملاحه فيه فى السنوات من 2012 وحتى 2015.

8- مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى وإعادة فرض العقوبات المشددة عليها، عاد التلويح بورقة المضيق مجددا مع تصعيد التوتر بين قادة إيران والرئيس ترامب.

9- الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين مكلف بحماية السفن التجارية في المضيق.

10- قفزت أسعار النفط 4% عقب حادث انفجار ناقلتين للنفط يونيو 2019 فى بحر عمان  الواقع شرق المضيق.


مضيق هرمز

ايران

ناقلات نفط

بحر عمان

الولايات المتحدة

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