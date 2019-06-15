أذربيجان تعلن إعادة تسيير رحلات شارتر للقاهرة وشرم الشيخ بداية يوليو

تعلن شركة الطيران الوطنية الأذربيجانية "AZAL" مساء اليوم، إعادة تسيير رحلة شارتر من باكو إلي القاهرة، اعتباراً من 8 يوليو القادم ورحلة أخرى إلى مدينة شرم الشيخ اعتباراً من 18 يوليو 2019، وذلك فى حضور وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط التى بدأت صباح اليوم زيارة إلى العاصمة باكو.

وقالت الوزارة، أن هذه أول زيارة وزارية من مصر إلى جمهورية أذربيجان منذ عدة سنوات، حيث غادرت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، للمشاركة فى أعمال الجلسة (110) للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية الذى ينعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجارى.

وقبيل المغادرة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات بين مصر وأذربيچان، كما أكدت على أهمية هذه الزيارة فى تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والجهات والمؤسسات الدولية لتطوير صناعة السياحة، ومنها منظمة السياحة العالمية التى لها دور كبير في خدمة قطاع السياحة العالمى، وتعزيز التعاون السياحى بين البلدان السياحية وبعضها البعض، مشيرة إلى رؤية الوزارة لإعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع كافة المؤسسات الدولية، وهو أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسى في برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الذى أطلقته الوزارة نوفمبر الماضى.

ومن المقرر، أن تتضمن فعاليات انعقاد الجلسة 110 للمجلس التنفيذي للمنظمة، اجتماع لجنة النظر فى مراجعة طلبات العضوية بالانتساب، وهى إحدى اللجان التابعة للمجلس التنفيذى.

كما تقوم الدكتورة رانيا المشاط بالمشاركة كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية بعنوان "حماية تراثنا: الاستدامة الاجتماعية والثقافية والبيئية"، والتى تهدف إلى بحث كيفية النهوض بصناعة السياحة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة دور منظمة السياحة العالمية والحكومات والقطاع الخاص في ذلك، ومناقشة السياسات التى تعمل على إشراك المجتمعات المحلية، وكذا عرض المبادرات التى من شأنها تعزيز الاندماج الاجتماعى، والمساواة بين الجنسين فى السياحة.

جدير بالذكر، أن مصر تشغل عضوية المجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية، والذى يتكون من 35 دولة، ورئيس المجلس التنفيذى الحالى هى دولة زامبيا، والنائب الأول للرئيس هى الأرجنتين والنائب الثانى للرئيس هى تايلاند، ويجتمع المجلس مرتين سنوياً، وتتمثل مهمة المجلس في اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بالتشاور مع الأمين العام، لتنفيذ قراراته وتوصياته الصادرة عن الجمعية وتقديم تقرير بذلك إلى الجمعية العامة.