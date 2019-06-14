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4363 طالبًا من مختلف الجنسيات يتقدمون بطلبات للدراسة فى مصر

الجمعة، 14 يونيو 2019 04:00 ص
4363 طالبًا من مختلف الجنسيات يتقدمون بطلبات للدراسة فى مصر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى

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أعلنت الدكتورة رشا كمال، مدير الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه تقدم حتى الآن على الموقع الخاص بالطلاب الوافدين 4363 طالبًا من مختلف الجنسيات، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة "ادرس فى مصر"؛ لجذب الطلاب الوافدين للجامعات المصرية.
 

وتوقعت "كمال"، لـ"اليوم السابع"، زيادة هذا العدد مع ظهور نتيجة الشهادة الثانوية فى الدول الأخرى، معلنة أن 2418 طالبًا حصلوا بالفعل على مقاعد  بالجامعات المصرية للعام الجامعى 2019\2020، وجار فحص مستندات 125 طالبًا من المتقدمين، وانتهاء 1301 طالب من إدخال بياناتهم.

 


الطلاب الوافدين

التعليم العالى

الجامعات المصرية

المستندات المطلوبة لتقدم الطلاب الوافدين

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