10 معلومات عن مضيق "هرمز" أكبر ممرات النفط.. تعرف عليها

كتب: أحمد علوى

كان مضيق هرمز أمس الخميس شاهدا على الأعمال الإرهابية التى استهدفت ناقلات للنفط، وهو ما تسبب قى إجلاء أكثر من 40 بحار إلى جنوب المضيق الذى يعد أهم سبل المرور لقطاع النفط.

استهداف ناقلة نفط فى مضيق هرمز

نرصد أبرز 10 معلومات عن مضيق هرمز كالتالى:..

1- يفصل بين إيران وسلطنة عمان.

2- يربط الخليج العربى بخليج عمان وبحر العرب.

3- يمر من خلاله خُمس إنتاج العالم من النفط ( 17.4مليون برميل) يوميا.

مضيق هرمز

4- يبلغ عرض المضيق 33 كيلومترا عند أضيق جزء منه.

5- يمر من خلاله معظم صادرات الخام

6- فى 2008، إيران هددت سفن الحربية أمريكية اقتربت من المضيق.

ناقلات البترول

7- هددت إيران بتعطيل شاحنات النفط عبر المضيق

8- فى يوليو 2010، تعرضت فيه ناقلة نفط اليابانية إم ستار لهجوم.

9- فى يناير 2012، هددت إيران بإغلاقه ردا على عقوبات ضدها.

10- شهد مضيق هرمز بين عامى 1980 و1988 (حرب الناقلات) بين العراق وايران .