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10 مرشحين يتنافسون على 8 مقاعد بانتخابات الغرفة التجارية بأسيوط

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:34 م
10 مرشحين يتنافسون على 8 مقاعد بانتخابات الغرفة التجارية بأسيوط الغرفة التجارية بأسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي

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تنطلق انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة أسيوط، غدا السبت، بـ6 لجان انتخابية علي مستوى المحافظة، لاختيار 8 أعضاء لمجلس إدارة الغرفة التجارية من بين 10 مرشحين.

وقال محمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، أن الانتخابات تُجرى تحت إشراف لجنة من وزارة التجارة والصناعة، لاختيار 8 مرشحين منهم يمثلون مجلس إدارة الغرفة، وتنطلق الانتخابات من الساعة الثامنة صباحا وحتي الخامسة مساء.

وأشار أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، إلي تجهيز المقار الانتخابات علي مستوي المحافظة حيث توجد لجنة داخل مقر الغرفة التجارية بمدينة أسيوط، و لجنة المدرسة الإنجيلية بديروط، ولجنة مركز شباب القوصية، ولجنة النادي الرياضي بأبوتيج، ولجنة مركز ساحل سليم.

وأوضح محمود ثابت، أنه بلغ عدد الجمعية العمومية 27 ألف و 854 ناخبا مما لهم حق التصويت في الانتخابات داخل 6 لجان، وذلك لاختيار 8 اعضاء من بين 10 مرشحين وهم :" عمرو إبراهيم أبو العيون عبدالناصر، وماجد مراد لمعي، الحلفاوي محمد خليل أحمد، احمد محمود حسن، وعلي عبدالعزيز أحمد محمد الشريف، وعماد الدين علي أحمد تغيان، محمد كمال أحمد محمد، ومصطفي أحمد محمود.

 

 


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