وكالة الطاقة الدولية: الهجمات على ناقلتين فى الخليج تهدد أمن الطاقة العالمية

رويترز

قال فاتح بيرول المدير التنفيذى لوكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، إن الهجمات التى تعرضت لها ناقلتان فى خليج عمان تهدد أمن الطاقة العالمية.

وأثارت الهجمات على الناقلتين، أمس الخميس، مخاوف بشأن تقلص تدفقات الخام فى أحد أهم مسارات الشحن العالمية مما دفع أسعار النفط للصعود 4.5%.

وقال بيرول، للصحفيين، "هذا مبعث قلق كبير لأمن الطاقة العالمية، لأمن النفط العالمى ولأسواق الطاقة العالمية"، وأضاف "نراقب الأحداث على نحو وثيق للغاية"، قائلا إن الوكالة مستعدة للتحرك إذا ومتى كان ذلك ضروريا، وجاءت تصريحات بيرول خلال إصدار تقرير وكالة الطاقة بشأن الهيدروجين فى كارويزاوا شمال غرب طوكيو.