وزير هجرة بلجيكا السابق يدين استقبال أيتام مقاتلى داعش فى سوريا ببلاده

كتب: أحمد علوى

أدان وزير الهجرة السابق تيو فرانكين قرار بلجيكا بإعادة ستة من أيتام الدواعش من سوريا، متساءلًا عما إذا كانوا أيتامًا حقًا وبأن ذلك قد يؤدى إلى عودة آبائهم أيضاً إلى بلجيكا.

وفى تعليق له أثناء مقابلة صحفية قال وزير الدولة السابق وعضو الحزب القومى الفلمنكى: "العديد من النساء والرجال الذين ماتوا فجأة "عـثر عليهم" أحياء مرة أخرى فيما بعد.

وأضاف فرانكين: "فى كثير من الأحيان نجد الأمهات اللائى لازلن على قيد الحياة أكثر صرامة، إن لم يكن أكثر صرامة، من الرجال الذين يدافعون عن الشريعة".

ووفقًا لما قاله فرانكين ، فإن إعادة الأطفال إلى الوطن قد تنطوى على "التبعات القانونية" للسماح وفتح الأبواب لآبائهم بالعودة إلى بلجيكا بموجب حقوق الأسرة المنصوص عليها فى المعاهدات الأوروبية لحقوق الإنسان.