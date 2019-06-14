وزير الصناعة الإيطالى يمدد مهلة لإنقاذ شركة طيران "أليطاليا" لـ15 يوليو

ميلانو (رويترز)

أرجأ وزير الصناعة الإيطالى لويجى دى مايو للمرة الرابعة مهلة لشركة فيروفى ديلو ستاتو لتقديم عرض إنقاذ ملزم بشأن شركة طيران أليطاليا المثقلة بالديون.

وقالت الوزارة اليوم الجمعة إن تمديد المهلة إلى الخامس عشر من يوليو تموز يهدف لإعطاء شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة فسحة من الوقت للانتهاء من تشكيل اتحاد شركاء على استعداد للاستثمار فى شركة الطيران.

وتجرى فيروفى محادثات منذ شهر مع شركة الطيران الأمريكية دلتا بشأن أليطاليا. وقدم كلاوديو لوتيتو رئيس مجلس إدارة نادى لاتسيو لكرة القدم هذا الأسبوع رسالة إبداء اهتمام بشأن أليطاليا.