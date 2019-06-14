وزير الدفاع الأمريكى: هجمات إيران فى خليج عمان تهديدًا للأمن بالمنطقة

كتب محمد تهامى زكى

أشاد باتريك شاناهان، وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة، بالشجاعة الرائعة لطاقم المدمرة الأمريكية يو إس إس بينبريدج، فى إنقاذ البحارة التجاريين من سفينة بنميه مشتعلة بالنار بعد الهجوم فى خليج عمان، مؤكدا أن جنودنا وضعوا أنفسهم بخطر لحماية المعايير والحريات الدولية.

وأوضح شاناهان، من خلال سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر: "تشكل هجمات إيران المستمرة وغير المبررة فى المنطقة تهديدًا للأمن والسلام الدوليين وهجومًا على حرية الملاحة فى البحار المفتوحة، فى حين أننا لا نسعى إلى الصراع".





وتابع شاناهان: "وزارة الدفاع ستدافع عن قواتنا ومصالحنا فى جميع أنحاء العالم، سنحمى التجارة العالمية وندافع عن حرية الملاحة، وكما قال وزير الخارجية بومبيو فى وقت سابق اليوم، فإن تركيز الحكومة الأمريكية هو على الدبلوماسية لدفع اتفاق شامل يعزز السلام والأمن".



