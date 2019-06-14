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وزارة التجارة التونسية تنظم منتدى اقتصادى بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:41 م
وزارة التجارة التونسية تنظم منتدى اقتصادى بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية الباجى قايد السبسى الرئيس التونسى
تونس /أ ش أ/

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أعلنت وزارة التجارة التونسية ، اليوم الجمعة ، اتفاقها مع غرفة التجارة الأمريكية على الترتيب لتنظيم منتدى اقتصادى مشترك فى تونس تشارك فيه بلدان مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" فى ظل دعوة تونسية لاطلاق مفاوضات تجارية مع واشنطن.

وأضافت الوزارة ، فى بيان لها اليوم والتى لم تحدد موعدا لتنظيم هذا المنتدى، أن الاقتراح عرض خلال اللقاء الذى جمع وزير التجارة التونسى عمر الباهى بنائب رئيس الغرفة بواشنطن على هامش الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة التونسية الأمريكية بواشنطن..مشيرة إلى أنه فى حال تشكيله سيتم تنظيم أضخم احتفالية ضمن مسار دفع و تنمية الشراكة الاقتصادية التونسية الأمريكية فى اتجاه إفريقيا .

وشدد الباهى ، على حرص تونس تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة ، مشيراً إلى وجود توافق واسع بين الحكومتين من أجل صياغة ووضع أطر جديدة لمستقبل العلاقات المشتركة بما يحقق مصالح البلدين.

واستعرض وزير التجارة التونسى ، خلال جلسة مباحثات مع عضو مجلس النواب الأمريكى تاد ديتش العوامل الداعمة للتعاون الاستثمارى والاقتصادى بين تونس والولايات المتحدة ..لافتاً إلى أن تونس وقعت مؤخرا وثيقة انضمامها رسميا إلى مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" وتتجه بقوة نحو هذه الأسواق الافريقية.

من جانبه، أكد تاد ديتش حرص بلاده على تطوير منظومة التعاون الاقتصادى مع تونس ودفعها .. مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ العديد من المبادرات من أجل تحفيز مجتمع الأعمال الأمريكى على ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق التونسية.

وعقد وزير التجارة عمر الباهى سلسلة لقاءات على مدى يومين مع مسؤولى مكتب الممثلية التجارية الأمريكية وجه خلالها مقترحا بإطلاق مفاوضات تجارية وإبرام اتفاقية تبادل حر، مشددا على أن هذه الاتفاقية ستكون مؤثرة فى تطوير العلاقات التجارية و الاستثمارية باتجاه الدول المجاورة.

 


وزارة التجارة التونسية

تونس

أخبار تونس

منتدى اقتصادى

غرفة التجارة الأمريكية

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