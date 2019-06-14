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بالرغم من التحديات العالمية والقيود الأمريكية..

هواوى ترفع ترتيبها 8% وتحتل المركز الـ47فى قائمة"BRANDZ"لأعلى العلامات التجارية قيمة حول العالم

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:08 م
هواوى ترفع ترتيبها 8% وتحتل المركز الـ47فى قائمة"BRANDZ"لأعلى العلامات التجارية قيمة حول العالم هواوي
تقرير خاص

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◄ تقديم منتجات مبتكرة ومتطورة.. وتحقيق مبيعات هائلة والالتزام بتطوير تكنولوجيا لتستفيد بها المجتمعات العالمية سر نجاح هواوي طوال السنوات الماضية

نجحت هواوي في تقوية مكانتها العالمية ضمن ترتيب العلامات التجارية الرائدة عالمياً، بينما ارتفعت قيمة علامة هواوي التجارية بين الشركات العالمية في قائمة BrandZ لأكثر العلامات التجارية قيمة حول العالم.

ووفقاً لما جاء في أحدث تقارير "BrandZ" الذي صدر مؤخراً، استطاعت الشركة هذا العام أن تحتل المركز ال 47في قائمة BrandZبزيادة قيمة علامتها التجارية بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي. وتم إعداد هذه الدراسة السنوية على العلامات التجارية من قبل مجموعة WPP ومعهد Kantar للدراسات السوقية لتظهر أن هذا هو العام الرابععلى التوالي التي تندرج علامة هواوي التجارية في قائمة أفضل 50 علامة تجارية حول العالم.

 
يكمن سر نجاح هواوي في تصميم المنتجات المبتكرة والمتطورة والتي لاقت استحسان الإعلام العالمي والمستهلك على حد سواء، مثل نظام الكاميرا المتطور في هاتفي P30 وP30 Pro والتكنولوجيا المتطورة التي شهدها العالم لأول مرة في هاتف Mate X، الذي يعد أول هاتف قابل للطي ويدعم تقنية الاتصالات 5G، والذي ايضاً حصل علي أعلي التقييمات العالمية وحصوله على عدد كبير من الجوائز العالمية، وهذا ما انعكس على تحقيق مبيعات هائلة في الأسواق العالمية.
 
وبالرجوع الي الربع الأول من العام الجاري، أصدرت مؤسسة البيانات الدولية IDC المختصة بدراسة العلامات التجارية للهواتف الذكية وأدائها في الأسواق العالمية والمحلية تقريرها الربع السنوي، والذي أظهر التقرير على قدوم هواوي للمركز الثاني بتحقيق معدل نمو مبيعاتها بنسبة 50% الذي تم ترجمته الي بيع 59.1 مليون هاتف ذكي في الربع الأول من عام 2019، وتحقيق حصة سوقية عالمية نسبة 19%. وبذلك تقترب هواوي من سامسونج التي تتصدر قائمة الحصة السوقية العالمية بنسبة 23.1% في الربع الأول من عام 2019.
 
هواوي دائماً تعتمد على تقديم منتجات مبتكرة ومتطورة وتلتزم بتطوير تكنولوجيا لتستفيد بها المجتمعات العالمية، مثل تدشين مبادرة "الاستفادة من الذكاء الاصطناعي"، والتي تحرص على تطوير هذه التكنولوجيا للارتقاء بحياة الفرد والمجتمع، وأن هذه المبادرة تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للأفراد من أجل مواجهة تحدياتهم وتحسين حياتهم للأفضل.
 
تتضمن المبادرة على عدة مشاريع من ضمنهم ترجمة الكتب للغة الإشارة من أجل الأطفال الذين يواجهون مشاكل في السمع، بالإضافة الي قراءة تعبيرات الوجه للذين يعانون من مشاكل في الرؤية، ومثل هذه المبادرات والمشاريعتعزز تواجد علامة هواوي التجارية حول العالم ويقوي مكانتها بين عمالقة التكنولوجيا في العالم.
 
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