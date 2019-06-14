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هبوط أرضى بمدينة بنها ومجلس المدينة يدفع بفرق فنية لسرعة علاجه

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:47 م
هبوط أرضى بمدينة بنها ومجلس المدينة يدفع بفرق فنية لسرعة علاجه هبوط ارضى ببنها
القليوبية إبراهيم سالم - نيفين طه

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شهدت منطقة الفلل ببنها في القليوبية أمام المعهد الأزهري ومحل العبد بجوار مسجد ناصر، انهيار جزء في الأسفلت بجوار غرفة صرف، وهو ما تسبب في زحام مروري بالمنطقة، مستدعية تدخل سريع لحل الأزمة، وعلاج هذا الهبوط في أسرع وقت ممكن.
 
ومن ناحيته، أكد المهندس حمدي سلامة رئيس مدينة بنها، أن فور تلقي غرفة العمليات بمجلس المدينة بلاغ بشأن وجود هبوط ارضي بمنطقة الفلل أمام مسجد ناصر، تم على الفور الدفع بالفرق الفنية وإرسال مسئول الطرق وإخطار شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة اتخاذ اللازم.
 
وأكد "سلامة" لـ "اليوم السابع"، أنه يتم حاليا حل الأزمة وعلاج الهبوط الأرضي، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، الذي وجه بسرعة علاج هذا الهبوط.
 
 
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هبوط ارضى

صرف صحى

بنها

الفلل

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