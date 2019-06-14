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هانى عازر: أهدى وسام الاستحقاق الذى كرمت به من ألمانيا إلى الشعب المصرى

الجمعة، 14 يونيو 2019 06:32 م
هانى عازر: أهدى وسام الاستحقاق الذى كرمت به من ألمانيا إلى الشعب المصرى تكريم المهندس العالمى هانى عازر
كتب محمود راغب

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أعرب الدكتور المهندس هانى عازر ،  مستشار رئيس الجمهورية ، خبير الأنفاق العالمى، والرئيس الشرفى لمؤسسة مصر تستطيع، عن سعادته بتكريم ألمانيا له بمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته التى شهدتها ألمانيا.

وأكد عازر ،  أن وسام الاستحقاق الذى كرم به اليوم من ألمانيا هو وسام استحقاق لبلاده وللشعب المصرى، موجها شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذى قام بتهنئته هاتفيا، والسفير بدر عبد العاطى  ، سفير مصر فى ألمانيا، وخالد طه القنصل العام المصرى فى فرانكفورت، الذين شاركوه اليوم فرحته

ووجه عازر شكره إلى السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد ،  وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على سفرها إلى ألمانيا لحضور حفل التكريم، مؤكدا أن الوزيرة دائما ما تحرص على مشاركة النماذج المصرية سعادتهم بنجاحهم فى الخارج، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بأبنائها الناجحين حول العالم.

وطالب المهندس العالمى الكبير المصريين فى الخارج ،  بضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق ذاتهم أولا وتحقيق النجاح لبلادهم ثانيا، مؤكدا أن مصر دائما لا تنسى أبنائها النابغين فى أى مكان وأى مجال

ومن جانبه، أكد عمدة ولاية دورتموند الألمانية أن هانى عازر خير سفير لمصر فى ألمانيا، وأنه حلقة الوصل بين الدولتين، مشيرا إلى أن رئيس ألمانيا طالبه بضرورة الاحتفاء بالمهندس هانى عازر ، كنموذج إيجابى ومؤثر فى المجتمع الألمانى.

 

 


هانى عازر

المهندس هانى عازر

المانيا

وسام الاستحقاق

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