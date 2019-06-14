ننشر معايير اعتماد الصيدليات لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة

حصل "اليوم السابع" على معايير الاعتماد الخاصة بالصيدليات من جانب هيئة الاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة، فى المنظومة الجديدة للتأمين الصحى.

وكان الدكتور أشرف إسماعيل ، أكد فى تصريحات صحفية اليوم ، استعداد الهيئة لتلقى كافة الطلبات حاليا سواء بمقر الهيئة بمحافظة بورسعيد باعتبارها أولى المحافظات التى ستطبق المنظومة الجديدة أو على عنوانها بمقر المجلس القومى للسكان بالقاهرة للبدء فى التسجيل ثم الاعتماد بعد انتهاء التسجيل حتى تتمكن الصيدليات من أداء خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل .

وأوضح الدكتور أشرف اسماعيل، أن معايير تسجيل الصيدليات تشتمل على الضوابط والمعايير التى تهدف الى ضمان جودة وأمان الخدمة التى تؤدى فى الصيدليات الخاصة والواقعة فى دائرة المستشفيات الحكومية للمنتفع من المنظومة الجديدة

وتابع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية قائلا : "هدفنا توفير دواء آمن وفعال ومحفوظ بطريقة آمنه حرصا على حياة المريض بالإضافة الى تطبيق برتوكولات صرف الدواء المتعلق بالجواهر المخدرة بجداولها المختلفة بما يحفظ حياة المريض".