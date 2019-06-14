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ناريندرا مودى والرئيس الأفغانى يبحثان الوضع بأفغانستان على هامش قمة منظمة شنجهاى

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:00 ص
ناريندرا مودى والرئيس الأفغانى يبحثان الوضع بأفغانستان على هامش قمة منظمة شنجهاى رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى
أ ش أ

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بحث رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، مع الرئيس الأفغانى أشرف غنى، الدور الذى لعبته الهند فى عملية السلام الأفغانية الشاملة، على هامش فعاليات قمة "منظمة شنجهاى للتعاون" المُقامة فى عاصمة قيرغيزستان "بيشكيك"، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية رافيش كومار، اليوم الجمعة.

وذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية، نقلا عن وسائل إعلام هندية محلية، أن مودى قال خلال اللقاء الذى استمر لمدة 30 دقيقة، إن حكومته ملتزمة بالوفاء بتطلعات الشعب الأفغانى إلى مسار "اختيار حكومة شرعية عبر مسار ديمقراطى"، كما أكد مودى إمكانية تعاون دول الجوار مع بعضها البعض، مشيرا إلى نجاح العلاقات الهندية - البنغالية.

وأضافت وسائل الإعلام الهندية، أن "أشرف غنى" عرض الوضع الحالى فى أفغانستان، وتبادل الجانبان الرؤى حول كيفية تعامل كابول ونيودلهى معا تجاه مكافحة المخدرات والإرهاب، ويذكر أن الرئيس الأفغانى أشرف غنى، وصل إلى قيرغيزستان، أمس الخميس، للمشاركة فى قمة "منظمة شنجهاى للتعاون" التى تضم ثمانى دول برئاسة الصين، وانضمت كل من الهند وباكستان إلى المنظمة فى عام 2017.

 


قمة منظمة شنجهاى

رئيس وزراء الهند

رئيس افغانستان

العلاقات الهندية الافغانية

مكافحة الارهاب

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