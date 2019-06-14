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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الجمعة، 14 يونيو 2019 02:21 م
ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط عبده عبد البارى

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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، و بذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة، بالإضافة إلى 20 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .
 
وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة قطارين بحمولة إجمالية 2558 طن قمح في حين غادر 92 سيارة نقل محملة بـ 7327 طن قمح وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 125469 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 44500 طنا .
 
كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 13697 طن فوسفات و 25000 طن ملح و 6540 طن كسب صويا و 2650 طن رمل و 300 طن علف و 7490 طن يوريا.
 
 
 
 
 

محافظة دمياط

ميناء دمياط

الحاويات

حركه السفن

صومعة الحبوب

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