مياه قنا: تشغيل منظومة العدادات مسبقة الدفع وتوفير كروت الشحن بأفرع الشركة

قنا - وائل محمد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عن بدء تشغيل منظومة العدادات الذكية مسبقة الدفع عن طريق شحن العدادات من خلال كارت شحن و توفيره بكل فرع بالشركة.

وقال المهندس جمال الحسينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن العدادات الذكية تساعد على تحصيل مديونية الشركة لدى العملاء بشكل مسبق، والقضاء على المتأخرات وسوف تتيح للمواطن معرفة كمية الاستهلاك من المياه التى استخدمها المواطن، وكذلك يمكن تشغيل المياه بعد انتهاء الشحن عن طريق وضع الكارت الشحن بالعداد ولمدة 5 أيام "فترة سماح" لحين شحن الكارت.

وأكد أنه حرصًا وتيسيرًا من الشركة على عملائها المستخدمين لعدادات مسبقة الدفع قامت الشركة بتوفير وحدة الدفع المسبق بجميع مراكز وخدمة العملاء بجميع أفرع المحافظة، وذلك من منطلق تطوير منظومة العمل لتقديم خدمه أفضل وأسرع للمواطنين.