منظمة الصحة العالمية تقرر عدم إعلان وباء الإيبولا حالة طوارئ عالمية

جنيف (رويترز)

قررت لجنة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عدم إعلان وباء الإيبولا فى الكونغو وأوغندا حالة طوارئ صحية دولية نظرا لعدم توفر المعايير.

لكن اللجنة المستقلة حثت فى بيان الدول المجاورة "المعرضة للخطر" إلى تحسين درجة استعدادها للرصد والتحكم فى أى حالات تأتى من الخارج "كما فعلت أوغندا".

وقال الدكتور مايك رايان الخبير فى المنظمة فى مؤتمر صحفى بمقرها فى جنيف إن السلطات فى أوغندا، حيث توفى فردان من عائلة واحدة بالمرض هذا الأسبوع، أعدت قائمة تضم 98 شخصا خالطوا على الأرجح مصابين بالفيروس، وكان الرقم بالقائمة أمس الخميس 27 شخصا.