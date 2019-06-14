مفاجأة.. التطعيم ضد فيروس الروتا يخفض خطر الإصابة بمرض السكر 33%

كتب بيتر إبراهيم

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن لقاح فيروس الروتا قد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري بمقدار الثلث.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهرت دراسة جديدة أن التطعيم الكامل ضد فيروس الروتا - باستخدام قطرات وقائية - في الأشهر الأولى من الحياة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 1 لاحقًا.

ووجد الباحثون الأمريكيون أن الأطفال الذين تلقوا جميع جرعات لقاح الفيروس الموصى بها كانوا أقل عرضة بنسبة 33% لمرض السكر من النوع الأول مقارنة بالأطفال غير المحصّنين.

وقالوا إن النتائج التي توصلوا إليها ، والتي نشرت في مجلة Scientific Reports ، توفر "أدلة قوية" على أن لقاح فيروس الروتا يعمل دون آثار جانبية.

وفيروس الروتا يصيب الأطفال الصغار ويمكن أن يسبب الإسهال والقىء الذي يمكن أن يؤدي إلى الجفاف أو فقدان السوائل والموت.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يحصل جميع الأطفال على أول جرعة من قطرات فيروس الروتا عندما تتراوح أعمارهم بين شهرين وأربعة أشهر.

وفي بريطانيا ، يتم إعطاء لقاح فموي ضد عدوى فيروس الروتا كجرعتين للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 أسبوعًا ، إلى جانب لقاحات الأطفال الروتينية الأخرى.