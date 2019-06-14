مصر للطيران تسيير 15 رحلة لعودة ضيوف المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد

كتب أحمد حمادة

تواصل مصر للطيران مشاركتها فى المنتدى الأفريقى للمكافحة الفساد، الذى تنظمة هيئة الرقابة الإدارية، حيث يشهد اليوم انطلاق أولى رحلات العودة لضيوف المنتدى من المشاركين من مختلف الدول الأفريقية ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.

وتسير الشركة اليوم 8 رحلات من مدينة شرم الشيخ إلى القاهرة لنقل أكثر من 1000 راكب من ضيوف الحدث، كما انه من المقرر تسيير 7 رحلات غداً السبت 15 يونيو 2019. كما يستمر فريق عمل مصر للطيران بالتواجد بمقر المنتدى لتقديم كافة التسهيلات الخاصة بسفرهم والعديد من الهدايا التذكارية للسادة المشاركين بالحدث.