مصر تشارك فى ملتقى إطلاق وثيقة حالة الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة بأفريقيا

شاركت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة - فى فعاليات لقاء القارة الأفريقية رفيع المستوى بغرض "الإطلاق الرسمى لوثيقة حالة الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة "FAnGR" فى أفريقيا"، المنعقد فى دولة كينيا.

وصاحب الملتقى الإعلان عن إصدار "كتاب سلالات الماشية الإفريقية"، و"أداة توصيف وحصر ومتابعة الموارد الوراثية الحيوانية و المشار اليه بـ AnGR-CIM "، بالإضافة الى الإصدار الجديد من "منظومة معلومات الموارد الحيوانية والمشار إليه بـ ARIS" و ذلك خلال الفترة من 12 - 13 يونيو 2019 – بالعاصمة الكينية نيروبى و ذلك برعاية و تنظيم "المكتب الافريقى المشترك للموارد الحيوانية IBAR التابع لللإتحاد الأفريقى AU

وشارك فى الملتقى العلمى والتنموى 8 من وزراء ونواب وزراء للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية من مصر وأوغندا وزيمبابوى وزامبيا وغامبيا وبوركينا فاسو وتشاد و250 مشاركًا وممثلون عن 51 دولة عضو فى الاتحاد الأفريقى و 6 من الاتحادات الإقتصادية الأفريقية الإقليمية وجمعيات المربين والمزارعين والمنظمات غير الحكومية العاملة فى قطاع الموارد الوراثية الحيوانية وغيرهم من شركاء التنمية والمنظمات الدولية وشركاء تنفيذ المشروعات التنموية بالقارة السمراء.

ومن خلال فعاليات هذا اللقاء ساهمت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى فى تبنى "وثيقة حالة الموارد الوراثية الحيوانية فى أفريقيا" و التى نتجت عن 4 اعوام من العمل الجاد من خلال المنسقين الوطنيين ومراكز التنسيق ومديرى الخدمات البيطرية و صحة الحيوان و الإنتاج الحيوانى ورابطات المربين ومؤسسات التعليم العالى والقطاع الخاص وغيرهم.

وتنبع اهمية هذا الحدث فى انه تبنى العديد من المبادرات بما فى ذلك وضع الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للموارد الوراثية الحيوانية، ومبادرات الحفظ والاستخدام، وتطوير أدوات توصيف و حصر و متابعة الموارد الحيوانية، وكذلك نظام معلومات الموارد الوراثية الحيوانية فى أفريقيا، والتى من شأنها دعم خارطة الطريق نحو دعم تنمية الثروة الحيوانية على المستوى الافريقى.

وتم تكريم الدكتورة منى محرز بدرع من الإتحاد الافريقى، تقديرا لدورها المميز فى دعم هذا القطاع الحيوى على المستوى القارى.

وكان اللقاء القارى فرصة للتواصل مع البلدان الافريقية الأخرى وتبادل الأفكار حول تطوير قطاع موارد الوراثية الحيوانية و دور مصر المحورى فيها خاصة أن مصر تترأس الاتحاد الافريقى.