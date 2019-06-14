مصرع طفل رضيع إثر سقوطه من أعلى سلم منزله بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى طفل رضيع مصرعه إثر سقوطه من أعلى سلم منزله بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إيتاى البارود بوصول "م. ع. ال" والذى يبلغ من العمر عاما ومقيم بقرية البهى التابعة لدائرة المركز مصاب بكسر فى الجمجمة ونزيف فى المخ جراء سقوط من أعلى سلم منزله وتوفى عقب ذلك.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.