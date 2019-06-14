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"مش شرط تكون عجزت".. اعرف سبب ظهور الشعر الأبيض عند الشباب

الجمعة، 14 يونيو 2019 08:30 م
"مش شرط تكون عجزت".. اعرف سبب ظهور الشعر الأبيض عند الشباب الشعر الابيض-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الشعر الأبيض من أبرز علامات التقدم فى العمر وذلك نتيجة التغيرات التى يتعرض لها الجسم ، ولكن قد يتعرض البعض للشيب المبكر رغم صغر سنهم وذلك لعدة أسباب مختلفة .

وحسب ما ذكره موقع stylecraze فإن هناك أسباب مختلفة لظهور الشعر الأبيض عند الشباب.

العوامل الوراثية

الشعر الابيض
الشعر الابيض

قد تلعب العوامل الوراثية دور كبير فى ظهور الشعر الأبيض عند الشباب فإذا كان  أحد افراد الأسرة مصابا بالشيب المبكر يصاب به الأبناء ايضا.

نقص الميلانين

فى معظم الحالات يكون نقص الميلانيين هو السبب الرئيسى لتبييض الشعر، وتعتمد نسبة الميلانيين على التغذية السليمة.

الهرمونات

يكون للهرمونات تأثير كبير على تصبغ الشعر، فيمكن أن يتسبب عدم التوازن فى الهرمونات فى تغير لون الشعر للون الابيض.

الحالات الطبية

الشعر

الشعر

يمكن أن تؤدى بعض الحالات الى فقدان الصبغة فى الشعر ومنها نقص فيتامين ب 12 ومشاكل الغدة الدرقية والغدة النخامية.

الإجهاد

الاجهاد والتوتر من العوامل التى تؤدى للشيب المبكر وتؤثر على لون الشعر.

المشروبات الكحولية والتدخين

المشروبات الكحولية والتدخين من أبرز الطرق السيئة التى تؤثر على صحة الجسم عموما كما أنها تسبب تغيرا فى لون الشعر.


الشعر الابيض

الشعر

تلوين الشعر

شيب الشعر

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