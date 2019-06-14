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مسئول كورى جنوبى يزور مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بمدينة كيسونج الحدودية

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:30 ص
مسئول كورى جنوبى يزور مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بمدينة كيسونج الحدودية مسئولو الكوريتان - أرشيفية
أ ش أ

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عَبَرَ نائب وزير الوحدة الكورى الجنوبى "سو هو"، اليوم الجمعة، الخط العسكرى الفاصل بين الكوريتين، متوجها إلى مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين لأول مرة منذ أن تولى منصب رئيس المكتب فى السابع من شهر يونيو الجارى.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن "سو هو" توجه إلى المكتب فى مدينة كيسونج الحدودية الكورية الشمالية، ومن المتوقع أن يقوم بمراجعة أعمال المكتب، غير أنه لن يلتقى مع نظيره الكورى الشمالى جون جونج-سو، أثناء زيارته.

وقد أخطر الشطر الشمالى، فى وقت سابق، الجنوب بعدم وصول جون سو من بيونج يانج إلى كيسونج، وتم تعيين نائب وزير الوحدة الكورى الجنوبى رئيسا جديدا لرئيس مكتب الاتصال فى 7 يونيو ليحل محل نائب وزير الوحدة السابق تشون هيه-سونج.

يذكر أن الكوريتين دشنتا مكتب الاتصال المشترك فى مدينة كيسونج فى شهر سبتمبر من العام الماضي، واتفقتا على أن يعقد رئيساه - رئيس عن كل جانب - اجتماعا أسبوعيا لمناقشة القضايا ذات الصلة بالبلدين.

وبالرغم من الاتفاق، لم يُعقَد الاجتماع منذ انهيار قمة هانوى بين الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى شهر فبراير الماضى.

 


وزير الوحدة الكورى الجنوبى

زعيم كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

دونالد ترامب

الملف النووى الكورى

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