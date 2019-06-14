مسئول أممى يزور كوريا الجنوبية لجمع بيانات حول انتهاكات الشمال لحقوق الإنسان

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ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان فى كوريا الشمالية توماس أوجيا كوينتانا، من المقرر أن يزور كوريا الجنوبية فى الفترة من 17 إلى 21 يونيو الجارى.

وقالت الوزارة - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إنه خلال زيارته لسول سيجتمع المقرر الخاص كوينتانا مع النائب الثانى لوزيرة الخارجية "لى تيه-هو"، وغيره من المسؤولين الحكوميين يوم 17 يونيو الجارى، كما سيجتمع مع الهاربين الكوريين الشماليين ومسؤولى المنظمات الاجتماعية.

وتأتى هذه الزيارة من أجل جمع البيانات اللازمة للتقرير الذى سيتم تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها فى شهر أكتوبر المقبل، ويذكر أن كوريا الشمالية لا تسمح لكوينتانا بزيارتها لهذا السبب فإنه يجمع المعلومات ذات الصلة بحقوق الإنسان فى كوريا الشمالية عبر اجتماعات مع الحكومة الكورية الجنوبية والهاربين الكوريين الشماليين ومنظمات حقوق الإنسان.