مراقبة الأغذية بسوهاج تضبط 60 طن شاى وأرز مجهولين المصدر فى حملة على الأسواق

سوهاج محمود مقبول

تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج " مكتب جهينة"، بإشراف الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ورئاسة الدكتور سلامة الرشيدى مدير الإدارة من خلال المرور على الأسواق ، من المرور على المنشأت الغذائية ومتابعة الإشتراطات الصحية.

وقد قامت الحملة بالمرور على 32 منشأة غذائية وتم سحب 13 عينة مواد غذائية وتم تحرير 26 محضر عدم حمل شهادة صحية وعدم إستيفاء الإشتراطات الصحية خلال الحملة.

كما تم ضبط 5 طن شاى و55 طن أرز مجهولة المصدر وتم إعدام 75 كيلو أغذية متنوعة و20 لتر زيت تم غتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وتم تحرير محاضر تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .

شارك في الحملة عبد الرؤوف المغربي مراقب عام الأغذيه وسيد عزوز مراقب أول الأغذيه بطهطا ونبيل فرح مراقب أول الأغذيه بجهينه وحازم مراقب أول الأغذيه بالمراغة وتوفيق عناني مراقب اول الأغذيه بطما وأشاد الدكتور سلامة الرشيدي مدير إدارة مراقبة الأغذية بسوهاج بمجهودات مراقبي ومفتشي الأغذية بالمحافظة نحو وصول غذاء آمن إلي المستهلك بكافة المراكز والقرى والمدن والأحياء.