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مد ​التقديم لمساكن الأوقاف فى العاشر من رمضان والسادات للمرة الثالثة

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:38 ص
مد ​التقديم لمساكن الأوقاف فى العاشر من رمضان والسادات للمرة الثالثة عمارات سكنية - أرشيفية

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قررت وزارة الأوقاف، مد فترة التقديم لإسكان العاشر من رمضان والسادات للمرة الثالثة حتى نهاية شهر يونيو الجارى بمساحات من 52 مترا مربعا وحتى 79 مترا مربعا.
 
 
وتتلقى الأوقاف، طلبات التقديم بمقر هيئة الأوقاف المصرية بالدقى لمن يستوفون شروط التقديم بنظام التمويل العقارى على شروط وزارة الإسكان، وبالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وإحدى شركات التمويل العقارى.
 
 
وتقبل الأوقاف، طلبات الحجز من المتقدمين من جميع أنحاء الجمهورية بشرط ألا يكون قد حصل المتقدم وزوجته على وحدة سكنية بالمدن الجديدة هما وأبنائهما القصر، سواء تنازل عنها أو آلت للأسرة بالتنازل.
 
 
وتضم شروط التقديم أن يتراوح سن المتقدم من 21 إلى 50 سنة وألا يكون مالكًا لوحدة سكنية وفى حالة الإرث يكون نصيب المتقدم أقل من وحدة سكنية كاملة.

هيئة اﻷوقاف المصرية

اسكان الاوقاف

مساكن العاشر من رمضان

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