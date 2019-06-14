محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

كتب محمد تهامى زكى

وجهت محكمة نيوزيلندية 92 تهمة بالقتل والشروع فى القتل والإرهاب، إلى منفذ الهجوم الذى وقع فى مارس الماضى واستهدف مسجدين فى كرايستشيرش قتل على إثرهما 50 شخصا.

ووفقا لبوابة"العين الإخبارية" الإماراتية، قالت المحكمة إنها تأكدت من سلامة الصحة العقلية للمتهم مما يجعله مسؤولا بشكل كامل عن تصرفاته.

وكانت الشرطة النيوزيلندية وجهت رسميا لبرينتون تارانت، المتهم الرئيسى فى مذبحة مسجدى كرايستشيرش التى راح ضحيتها 50 شخصا وإصابة 50 آخرين، تهمة القيام بعمل إرهابى، وقالت الشرطة، فى بيان، إن تهمة الشروع فى عمل إرهابى بموجب البند 6-إيه من قانون مكافحة الإرهاب 2002 وجهت إلى برنتون تارنت"، ولفتت إلى أنه إضافة إلى تهمة الإرهاب يواجه تارنت 51 اتهاما بالقتل و40 اتهاما بمحاولة القتل فى الهجمات.

وبدأت نيوزيلندا تحقيقا، الأسبوع الماضى، فى الهجوم على مسجدى كرايستشيرش بالاستماع للأدلة، فى الوقت الذى تستعد فيه رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن للمشاركة فى استضافة اجتماع فى فرنسا يسعى للحصول على دعم عالمى للتصدى للعنف عبر الإنترنت.