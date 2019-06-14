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ويطالب بإزالة الاشغالات بالمنطقة

محافظ مطروح يتفقد مشروع شارع مصر خلال زيارته لشاطئ روميل

الجمعة، 14 يونيو 2019 05:13 م
محافظ مطروح يتفقد مشروع شارع مصر خلال زيارته لشاطئ روميل اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح
أ ش أ

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تفقد اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، المنطقة المقترحة لإنشاء مشروع شارع مصر بالمحافظة لتوفير أماكن لمشروعات الشباب المتقدمين مع تذليل كافة العقبات، ووجه بضرورة إزالة الإشغالات بالمنطقة، وكذلك التأكيد على التزام أصحاب العقارات المحيطة بقرار الالتزام باللون الموحد، مع مسئولية رؤساء الأحياء بمتابعة التنفيذ وقطع المرافق عن العقارات غير الملتزمة حفاظا على المظهر الحضارى ومنع العشوائية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها المحافظ اليوم الجمعة  ، لشاطئ روميل ومنطقة باب البحر، للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين والمصطافين، يرافقه المهندس تامر سعيد ، السكرتير العام، والمهندس أحمد الإسكندرانى ، رئيس مدينة مرسى مطروح، ومديرى المديريات والإدارات المعنية.

كما وجه المحافظ ، بدراسة مقترح عمل موقف انتظار للسيارات داخل شاطئ روميل وتمهيده، لمنع تكدس السيارات بالمدخل والحفاظ على النظافة العامة، إلى جانب سرعة تجهيز الحمامات وتوفير المياه اللازمة لها من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا التزام أصحاب التراخيص بمسئولية الحفاظ على نظافة الأماكن الخاصة بهم بالشواطئ.

وطالب الغرابلى ، بسرعة تمهيد شارع باب البحر المؤدى إلى محطة الصرف الصحى، استعدادا لرصفة خاصة بعد الاطمئنان على انتهاء أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنطقة، موجها مجلس مدينة مرسى مطروح ، بإعادة استغلال وتطوير حديقة باب البحر وتشجيرها وإنارتها لاستقبال المواطنين مع التأكيد على تكثيف أعمال النظافة.

 

 

 


مرسى مطرح

شاطىء روميل

باب البحر

موقف سيارات

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