محافظ كفر الشيخ يعلن إعادة فتح باب التقدم للمحرومين من دخول امتحانات الدور الثانى

كفرالشيخ- محمد سليمان

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إعادة فتح باب التقدم لطلاب التعليم الفني المحرومين من أداء امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2018/2019م، وذلك باستثناء موعد تقديم طلبات الالتحاق بالتدريبات العملية والامتحانات، والذى أغلق في 18 مايو الماضى، حيث تواصل محافظ كفر الشيخ مع نائب وزير التربية التعليم للتعليم الفني، وتمت الموافقة على إعادة فتحه وتسجيل الطلاب مرة أخرى وذلك للطلاب الذين حصلوا على نسبة لا تقل عن 90% من حضور التدريبات العملية، وعليهم سرعة التوجه إلى المدارس التابعين لها لإنهاء الإجراءات المطلوبة، وذلك بناءً على طلب محافظ كفر الشيخ.

قدم محافظ كفر الشيخ خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، لجهودهما المبذولة في إعادة فتح باب التقدم لامتحانات الدور الثانى لطلاب النقل بالتعليم الفني المحرومين، حرصًا على مستقبلهم.