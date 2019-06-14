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محافظ كفر الشيخ يحذر: لا استثناء فى الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال

الجمعة، 14 يونيو 2019 07:58 م
محافظ كفر الشيخ يحذر: لا استثناء فى الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ قراراً بتشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات وما يتم في هذه الفترة من تحويلات إلي تلك المدارس
 
وأكد محافظ كفر الشيخ، أن اللجنة مكونة من مدير إدارة المتابعة بديوان المديرية، وكبير باحثين قانونين بإدارة الشئون القانونية بديوان المديرية، وموجه مالي وإداري بديوان المديرية، وموجه عام رياض الأطفال بالمديرية، وتختص اللجنة بالتأكد من مدي تطبيق القواعد والقرارات والتعليمات الصادرة بشأن القبول بتلك المدارس، والتأكد من سلامة إجراءات التحويلات وفحص المستندات من وإلي المدارس بشرط مناظرة سن القبول بالمحافظة فى ذات العام الدراسي.
 
وقال المحافظ ، لابد من  تحقيق الشفافية والمساواة بمعايير واحدة تطبق على الجميع، محذراً من أى استثناءات تهدر حقوق الأخرين.
 
 

كفر الشيخ

رياض أطفال

الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال

شروط الالتحاق برياض الاطفال

مدارس اللغات

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