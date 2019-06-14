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محافظ كفر الشيخ :إقامة محطة رفع بـ"فوه" وطرح مزايدة سوق مواشى بـ"دسوق"

الجمعة، 14 يونيو 2019 08:17 م
محافظ كفر الشيخ :إقامة محطة رفع بـ"فوه" وطرح مزايدة سوق مواشى بـ"دسوق" الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ ، على تخصيص مساحة 482.9 متراً  " أملاك دولة"، من أملاك الوحدة المحلية لقرية أبو دراز، التابعة لمركز ومدينة فوه (تقسيم على عبدالله الصالحى، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها.

وكلف محافظ كفر الشيخ ، السكرتير العام، إدارة المجالس، الشئون القانونية، بإصدار قرار التخصيص والعرض على المجلس التنفيذي لاستكمال الإجراءات، للصالح العام ، كما أصدر محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 10699، بطرح سوق المواشي بدسوق في مزايدة عامة علانية لمدة ثلاث سنوات، على أن يكون التأمين المؤقت لدخول المزاد 50 ألف جنيه، وتشكيل لجنة لوضع كراسة الشروط للعملية برئاسة الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وعضوية قسم المشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، والشئون المالية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، ومدير المشروعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وعبد الصمد عون عن الشئون المالية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وبحضور التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، الشئون المالية بديوان عام المحافظة.

وتضمن القرار تشكيل لجنة لوضع السعر الأساسي للعملية برئاسة مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، والحسابات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، ومهندس مشروعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وقسم المشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، الشئون المالية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وبحضور التفتيش المالي والإدارى بديوان عام المحافظة، الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.

كما تضمن القرار تشكيل لجنة لإجراء المزاد للعملية برئاسة سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وعضوية مدير العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، مدير الشئون المالية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، أمين خزينة الوحدة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وبحضور الشئون المالية بديوان عام المحافظة، الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، مدير مكتب المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، ممثل عن حسابات المحافظة، مفوض الدولة بالمحافظة، مندوب المديرية المالية بكفر الشيخ، ممثل المركز الوطني لتخطيط استخدامات الدولة، ممثل وزارة الإسكان، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

 

 

 

 


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