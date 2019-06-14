محافظ دمياط: الكشف على 1500 مواطن بالقافلة الطبية الشاملة فى كفر سعد

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنه تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1500 مواطن ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة، وبمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط بقرية المأمورية مركز كفر سعد، استكمالا لسلسلة القوافل الطبية بمراكز ومدن المحافظة لتقديم أفضل الخدمات الصحية لأبنائها.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن القافلة شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وإجراء الأشعة والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات للعلاج على نفقة الدولة، موضحة أنه تم تحويل 38 حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات العامة، فضلاً عن تنظيم ندوات للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

وتوجهت محافظ دمياط بالشكر لوزارة الصحة على تقديمها كل سبل الدعم الممكنة لهذه القوافل، والتى يتم تنفيذها تباعا بجميع أنحاء المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية لأبنائها.