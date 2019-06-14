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محافظ بنى سويف: إنشاء وحدة قسطرة قلب وتركيب أشعة مقطعية بالتأمين الصحى قريبا

الجمعة، 14 يونيو 2019 04:42 م
محافظ بنى سويف: إنشاء وحدة قسطرة قلب وتركيب أشعة مقطعية بالتأمين الصحى قريبا محافظ بني سويف ومدير عام التأمين الصحي
بنى سويف - أيمن لطفى

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ناقش المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، مع الدكتور سيف الدين عبد الشكور مدير عام التأمين الصحي التقرير الشهري لجهود وأعمال الفرع وسير منظومة العمل، والذي تضمن أهم المشاريع الجاري تنفيذها والخطوات والإجراءات المنفذة في هذا القطاع الحيوي من خلال دعمه بالأجهزة والمعدات الطبية وتأهيل وتطوير المباني والعيادات التابعة له، وذلك ضمن المتابعة المستمرة التي يقوم بها المحافظ للمنظومة الصحية في كافة مكوناتها، لاسيما أن التأمين الصحي إحدى الركائز الأساسية في المنظومة، الذي يستفيد منه قطاعات وفئات عديدة في مقدمتهم  الطلاب والعاملين بالدولة.

 

وأشار بيان للمحافظة اليوم، إلى أن الزيارات التي قام بها محافظ بني سويف للفرع، كانت نتائجها هامة ، حيث تواصل تليفونيا  في احدى زيارته للفرع بالدكتور سهير عبد الحميد رئيس الهيئة، لتوفير التجهيزات اللازمة لإنشاء وحدة لقسطرة القلب لأول مرة بالفرع في المحافظة، وبالفعل تمت الموافقة وجاري حاليا التنسيق لوصول الأجهزة، وفى مجال دعم  منظومة التأمين الصحي بالأجهزة والمعدات الطبية أيضا تم توفير جهازي كمياء الدم وإنزيمات القلب لمعمل المستشفى، وتوفير عدد حضانة بقيمة 40 ألف جنيهاً  وجهاز علاج ضوئى بقيمة 4500 جنيه لقسم المبتسرين بالمستشفى بالمساهمة المجتمعية .

 

وتوفير عدد من الآلات الجراحية بقيمة 17870 جنيهاً للمستشفى من خلال المساهمة المجتمعية  ، وتوفير الكثير من الأدوية والمستلزمات الطببية ، فيما يجري  حاليا توفير جهاز أشعة مقطعية  متعددة المقاطع (160 مقطع ) ، وإنشاء لجنة للسمعيات الطبية للقضاء على قوائم الإنتظار

 

 


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