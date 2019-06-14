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محافظ البحيرة: توريد 254 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة

الجمعة، 14 يونيو 2019 04:50 م
محافظ البحيرة: توريد 254 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استئناف أعمال توريد محصول القمح لشون وصوامع المحافظة، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

 

وأضاف أن إجمالي كمية الأقماح التي تم توريدها حتى اليوم بلغ 254 ألف طن قمح.

 

وأوضح محافظ البحيرة، أنه الانتهاء من حصاد كامل المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة والتي قدرت بـ 355659 فدانا .

 

ووجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بمتابعة اعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، كما شدد على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع .


اخبار البحيرة

صوامع البحيرة

توريد القمح

محافظ البحيرة

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