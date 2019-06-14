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محافظ أسوان: اعتماد 71 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات بالمحافظة

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:47 ص
محافظ أسوان: اعتماد 71 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات بالمحافظة جانب من مشروعات الصرف
أسوان – عبد الله صلاح

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وجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، الشكر للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لحرصه على مساندة ودعم خطط التنمية بتوجيه اعتمادات إضافية من أجل تحويلها إلى واقع ملموس يحقق المستهدف منه ، مؤكداً أنه تم خلال الفترة الحالية اعتماد 71.5 مليون جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات داخل نطاق المحافظة.

ومن جانبه، أوضح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة دراو، بأن المشروعات المستهدف تنفيذها خلال المرحلة القادمة من الاعتمادات الإضافية من وزارة التخطيط تشمل تخصيص 20 مليون جنيه لاستكمال المرحلة الثانية لتغطية ترعة دراو الرئيسية بطول 2 كم وذلك بعد إنهاء المرحلة الأولى بطول 170 متر من أجل خلق محور مرورى جديد بعرض 10 متر على طريق أسوان / القاهرة الزراعى بداخل المدينة ليساهم ذلك فى القضاء نهائياً على التلوث البيئى وإنهاء التكدس المرورى على الطريق وإضفاء الشكل الجمالى لواجهة المدينة.

وأشار إلى أنه تم اعتماد 10 مليون جنيه أخرى لرفع كفاءة مرشح المياه الرئيسى والذى لم يتم تطويره منذ عام 1962 لزيادة قدرته إلى 400 م3/ ساعة من خلال تجديد 4 طلمبات وأيضاً فلاتر وخزانات ومواتير ، كما تم اعتماد 5 مليون جنيه لتغيير شبكات مياه الشرب بمدينة دراو وقرية بنبان لزيادة معدلات ضخ مياه الشرب وتغطية احتياجاته منها والقضاء نهائياً على شكاوى الأهالى من ضعفها.

وأضاف إبراهيم سليمان، أنه تم تخصيص 5 مليون جنيه لرفع كفاءة مستشفى حميات دراو والتى تخدم 180 ألف نسمة حيث تضم 63 سرير لأقسام السيدات والرجال والأطفال موزعين على دورين ، بينما تم اعتماد 8,5 مليون جنيه منها 6 مليون جنيه لرصف الطرق الداخلية بأطوال 5 كم ، و 1,5 مليون جنيه لتغطية ترعة نجع العرب بطول 100 متر ، علاوة على مليون جنيه لإنارة طريق أسوان / القاهرة الزراعى بنطاق المدينة، موضحاً بأنه تم توجيه 2 مليون جنيه لتأهيل ترعة بنبان وفتح محور مرورى جديد بطول 200 متر ليربط الطريق الرئيسى بمدخل مستشفى بنبان الجديدة والجارى إنشاؤها بعد تخصيص 21 مليون جنيه لها من إعتمادات صندوق تحيا مصر.

 

 

 


مشروعات

اعتمادات ماليه

محافظ اسوان

مدينه دراو

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