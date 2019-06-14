محاضر لـ12 محطة وقود بالشرقية و التحفظ على 10 آلاف لتر بنزين و سولار

الشرقية - إيمان مهنى

تكثف مديرية تموين الشرقية حملاتها التفتيشية المفاجئة على الأسواق و محطات الوقود ، بمراكز ومدن كفر صقر وديرب نجم ومنيا القمح والحسينية وأبو كبير والعاشر من رمضان ، اسفرت عن تحرير 12 محضرا و التحفظ علي 10 آلاف لتر بنزين و سولار.

قامت ادرة تموين كفر صقر برئاسة عبدالله محسوب مدير الادارة بتحرير المحضر رقم 492 جنح ا.د.ط ضد " ص. ا .ع "صاحب محطة تموين سيارات بناحية القضاه بمركز كفر صقر وذلك لإمتناعه عن بيع البنزين والسولار وحجبها عن المواطنين بغرض الاتجار فيها وبيعها فى السوق السوداء وتم التحفظ على 4500 لتر بنزين 80 و3500 لتر سولار ، وتم تحرير محضر رقم 479 جنح ا.د.ط ضد " ر .ط .ع "صاحب محطة تموين سيارات بناحية سمعان مركز كفر صقر وذلك لبيعه بنزين أزيد من السعر ، المحضر رقم 490 جنح ا.د.ط ضد "أ. م .ع "صاحب محطة تموين سيارات بناحية عزبة احمد عبدالله مركز كفر صقر وذلك لبيعه بنزين أزيد من السعر .

كما قامت إدارة تموين الحسينية بحملة تفتيشية بعد ما تم تداول شائعات حول إرتفاع أسعار المواد البترولية خاصة (البنزين ، السولار ) مستغلين في ذلك زيادة الطلب على المواد البتروليه بسبب أيام العيد وبدايه موسم زراعة الأرز مما أدى الى الزحام الشديد من المواطنين على محطات تموين السيارات،وتحرير محضر 313 جنح ا د ط الحسينية ضد "ع. ا .ا " لاتجاره فى المواد البترولية بدون ترخيص و ضبط 2000 لتر سولار .

و تحرير محضر 315 جنح ا د ط الحسينية ضد "ح. ا .ا "محطة تموين سيارات لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد ،ومحضر 315 جنح ا د ط الحسينية ضد " ح. ا. ا" محطة تموين سيارات لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد ،وتحرير محضر 322 جنح ا د ط الحسينية ضد " ا .ع .ع " لاتجاره في المواد البترولية بدون ترخيص وضبط 60 لتر سولار ، ومحضر 312 جنح ا د ط الحسينية ضد " س. ز .س " صاحب محطة تموين سيارات لعدم ممارسة النشاط ، ومحضر 321 جنح ا د ط الحسينية ضد " ن. ا .ا " لاتجارها فى المواد البترولية بدون ترخيص وتم ضبط 25 لتر بنزين 80 ، ومحضر 323 جنح ا د ط الحسينية ضد " ب. م. ا "صاحب محطة تموين سيارات بيع سولار ازيد من السعر ، محضر 324 جنح ا د ط الحسينية ضد " ش. ب. ع "صاحب محطة تموين سيارات لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد باجمالى مضبوطات 2060 لتر سولار ؛ 25 لتر بنزين 80 .

وشنت حملة برئاسة جمال نصرالله مدير الاداره حملة تموينية على المستودعات ومحطات المواد البترولية فى أبو كبير وأسفرت عن محضر رقم 633 جنح ادط ابوكببر ضد " ن .م. س" صاحبة محطة تموين سيارات بالقراموص للامتناع عن بيع بنزين 80 وعدم تقديم السجلات وحيازته زيت سيارات منتهي الصلاحيه وتم التحفظ على عدد 9 جراكن زيت.