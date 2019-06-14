مجلس مدينة مرسى مطروح يوزع 23 صندوق قمامة على الكورنيش بعد تزايد الشكاوى

مطروح – حسن مشالي

وزع مجلس مدينة مرسى مطروح، 23 صندوق قمامة، على رصيف كورنيش مدينة مرسى مطروح الغربي، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح، بتكثيف أعمال النظافة لظهور المدينة في أبهي صورها خلال موسم الصيف، وذلك مع تزايد شكاوى أهالي المحافظة والمصطافين من سوء حالة النظافة وعدم وجود صناديق قمامة بالشوارع وعلى الكورنيش.

وقال البيان الصادر عن محافظة مطروح، إن المهندس أحمد الإسكندراني رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، أكد أنه تم توفير وتوزيع صناديق القمامة علي طول كورنيش المدينة حفاظا علي المظهر والشكل الحضاري لمدينة مرسي مطروح ولرفع معدلات النظافة، وبدأ توزيع صناديق القمامة في الجانب الغربي من الكورنيش وسيتم تغطية الجانب الشرقي بصناديق مماثلة.

على جانب آخر يطالب أهالي مطروح والمصطافين، بوضع صناديق للقمامة في جميع الشوارع وليس الكورنيش فقط والاهتمام بأعمال النظافة، بما يتناسب مع أعمال التطوير والمظهر السياحي للمدينة.