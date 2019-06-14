مجلس مدينة زفتى يقتل "كلب مسعور" عقر 23 شخصًا بالغربية

الغربية محمد طارق

سادت حالة من الغضب بين أهالي مدينة زفتي بمحافظة الغربية بسبب عقر كلب مسعور لـ 23 شخص بالمدينة .

وقال أحمد النحال رئيس مجلس المدينة، إن المجلس تحرك فور ورورد البلاغ الأول، وتم التنسيق بين المجلس والطب البيطري وقسم الشرطة، وقضىّ على الكلب الذي أصاب عدد كبير من الضحايا بداخل المدينة، موضحًا: "أن مجلس المدينة سيتولي الحملات على الكلاب الضالة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري".

ومن جانبه، صرح الدكتور محمد الجوهري مدير مستشفى زفتي العام في تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن المستشفى استقبلت عدد 23 حالة عقر، وتم توفير الأمصال اللازمة لجميع الحالات داخل المستشفى، ورفع درجة الطوارئ وتواجد جميع الأطباء بقسم الاستقبال لمتابعتهم.

الجدير بالذكر أن 23 من الأشخاص أصيبوا أثر تعرضهم لعقر كلب مسعور بمدينة زفتي بمحافظة الغربيه ، وتم نقلهم إلى مستشفى زفتي العام لأخذ الامصال اللازمة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي مدينة زفتي بوجود كلب مسعور بالمدينة قام بعقر عدد 23 شخص في أماكن متفرقة ، وتم نقل جميع الحالات إلى مستشفى زفتي العام ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مجلس مدينة زفتي والطب البيطرى.