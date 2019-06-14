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مبيعات التجزئة الأمريكية ترتفع فى مايو وتعديل بيانات أبريل ارتفاعا

الجمعة، 14 يونيو 2019 07:03 م
مبيعات التجزئة الأمريكية ترتفع فى مايو وتعديل بيانات أبريل ارتفاعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن – رويترز

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قالت الحكومة الأمريكية، إن مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة ارتفعت فى مايو  ، وعدلت المبيعات للشهر السابق بالرفع، مما يشير إلى زيادة فى إنفاق المستهلكين قد تخفف من حدة المخاوف بشأن تباطؤ حاد فى الاقتصاد فى الربع الثانى من العام.
 
وقالت وزارة التجارة اليوم الجمعة إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.5 % الشهر الماضى مع قيام الأسر بشراء المزيد من السيارات وعدد من السلع الأخرى، وجرى تعديل بيانات شهر أبريل صعودا لتظهر أن المبيعات زادت 0.3 % بدلا من تراجعها 0.2 %، كما ورد فى البيانات السابقة.
 
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 0.6 % فى مايو ومقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، ارتفعت مبيعات التجزئة 3.2 %.
 
ومع استبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية تكون مبيعات التجزئة قد ارتفعت 0.5% الشهر الماضى بعد زيادة بلغت 0.4 % فى أبريل، وتلك الفئة المسماة بمبيعات التجزئة الأساسية هى الأكثر مطابقة لمكون إنفاق المستهلكين فى الناتج المحلى الإجمالي ، ويمثل إنفاق المستهلكين ما يزيد عن ثلثى النشاط الاقتصادى فى أمريكا.
 

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