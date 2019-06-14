ما هو هرمون النمو عند الأطفال؟

كتبت هند عادل

هرمون النمو من أهم الهرمونات الموجودة بالجسم وتنتجه الغدة النخامية فهو يلعب دورًا رئيسيًا في النمو وتكوين الجسم وإصلاح الخلايا والتمثيل الغذائي، ويعزز هرمون النمو HGH أيضًا نمو العضلات وقوتها وأداء التمارين والتعافي من الإصابة والمرض، حسبما ذكر موقع "healthline".



هرمون النمو

يعزز هرمون النمو نمو الأطفال ويساعد في المحافظة على الأنسجة والأعضاء طوال العمر ولكن مع مقتبل منتصف العمر تقلل الغدة النخامية ببطء كمية هرمون النمو الذي تنتجه.

يتسبب هذا التباطؤ الطبيعي في تزايد الاهتمام باستخدام هرمون النمو البشري الاصطناعي (HGH) كوسيلة لتجنب خطر حدوث بعض التغييرات المرتبطة بالشيخوخة، مثل انخفاض كتلة العضلات والعظام.

يمكن أن يكون للنظام الغذائي ونمط الحياة المتبع تأثير كبير على مستويات هرمون النمو لدى الأطفال.

وقد تشعر بالقلق إذا وجدت طفلك أقصر من أقرانه أو لا ينمو بنفس طرق نموهم، وهذا دليل على أنه يعانى من نقص فى هرمون النمو.