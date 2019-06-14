ما هو المستوى الطبيعى للكرياتينين فى الجسم وما أهميته للأعضاء

كتبت إيناس البنا

يساعد الكرياتينين على توفير الطاقة للعضلات، وتتخلص الكلى من الكرياتينين في البول لذلك تشير المستويات غير الطبيعية له فى تعطل هذه الأعضاء.

يرجع ارتفاع مستويات الكرياتينين فى الجسم في بعض الأحيان إلى مشاكل فى المسالك البولية أو أمراض الكلى أو الجفاف أو انهيار الألياف العضلية أو مشاكل الحمل، مثل تسمم الحمل، كما قد تشمل أيضًا بعض الظروف العضلية مثل الوهن العضلي وضمور العضلات والتى قد تسبب مستويات منخفضة أيضًا من الكرياتينين.



مستويات الكرياتينين فى الجسم 1

يشرح موقع "MedlinePlus" أن اختبار الكرياتينين يقيس كمية الكرياتينين، منتج النفايات من الكرياتين في الدم، ومع ذلك، فإن بعض الأدوية، مثل أدوية العلاج الكيميائي الثقيلة والمعادن والأدوية المضادة للالتهابات، تتداخل مع نتائج الاختبار.

ما هو مستوى الكرياتينين في مصل الدم الطبيعي

يتراوح مستوى الكرياتينين في المصل الطبيعي من 0.6 إلى 1.1 ملليجرام لكل ديسيلتر عند النساء، و0.7 إلى 1.3 ملليجرام لكل ديسيلتر عند الرجال، فعادة ما يكون لدى الرجال كتلة عضلية أكبر من النساء، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكرياتينين في مصل الدم لدى النساء، ويستخدم اختبار الكرياتينين لتحديد مدى كفاءة وظائف الكلى.



مستويات الكرياتينين فى الجسم

الكرياتينين هو منتج النفايات التي تم إنشاؤها بواسطة انهيار الكرياتين فى الجسم، حيث يستخدم من قبل العضلات كمصدر للوقود، تعتبر الكلى هي المسئولة عن إزالة الكرياتينين من مجرى الدم، وبالتالي فإن تحديد مستوى الكرياتينين في الدم يحدد ما إذا كانت الكلى تقوم بترشيح منتجات النفايات بشكل طبيعي.