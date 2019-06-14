ما الذى يسبب الاعتلال العصبى وتورم القدمين

فى مرض السكر، وهو أحد أكثر الأسباب شيوعًا، يحدث تلف الأعصاب من القدمين إلى أعلى بسبب المسافة التى يسافر بها الألياف العصبية.

يحدث الاعتلال العصبى والتورم فى القدم نتيجة لحالة تسمى الاعتلال العصبى المحيطى، والتى يسببها بعض الأمراض مثل مرض السكر أو اعتلالات الأعصاب الحادة.

وفقًا لموقع "NINDS" فإن تلف الأعصاب الحسية من الاعتلال العصبى المحيطى يجعل من الصعب تحقيق التوازن، مما يزيد من خطر السقوط، وقد يؤدى تلف الأعصاب الحركية إلى ضعف العضلات.

أكثر من 50٪ من الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر يصابون فى وقت لاحق شكل من أشكال الاعتلال العصبى فى مكان ما فى الجسم.

وتساعد فيتامينات B، بما فى ذلك B1وB6 وB12، وكذلك النياسين وفيتامين E، فى الحفاظ على صحة الأعصاب.