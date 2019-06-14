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ما الذى يسبب الاعتلال العصبى وتورم القدمين

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:30 م
ما الذى يسبب الاعتلال العصبى وتورم القدمين تورم القدمين - صورة أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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يحدث الاعتلال العصبى والتورم فى القدم نتيجة لحالة تسمى الاعتلال العصبى المحيطى، والتى يسببها بعض الأمراض مثل مرض السكر أو اعتلالات الأعصاب الحادة.

فى مرض السكر، وهو أحد أكثر الأسباب شيوعًا، يحدث تلف الأعصاب من القدمين إلى أعلى بسبب المسافة التى يسافر بها الألياف العصبية.

القدمين
تورم القدمين
 

وفقًا لموقع "NINDS" فإن تلف الأعصاب الحسية من الاعتلال العصبى المحيطى يجعل من الصعب تحقيق التوازن، مما يزيد من خطر السقوط، وقد يؤدى تلف الأعصاب الحركية إلى ضعف العضلات.

أكثر من 50٪ من الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر يصابون فى وقت لاحق شكل من أشكال الاعتلال العصبى فى مكان ما فى الجسم.

وتساعد فيتامينات B، بما فى ذلك B1وB6 وB12، وكذلك النياسين وفيتامين E، فى الحفاظ على صحة الأعصاب.

 


ضعف العضلات

الاعتلال العصبي

مرض السكر

اعتلال العضلات

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