مادورو يمنح حقلين جديدين للغاز لروسيا

منح الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو حقلين جديدين من الغاز لروسيا ،حيث سيكون لدى شركة النفط الحكومية الروسية روسنفت ، وشركة الكونسورتيوم الروسية 100٪ من كلا انتاج الغاز للحقلين فى فنزويلا وخيار تصدير كل الغاز المستخرج.

ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فإنه فى الوقت الذى طلب الرئيس الامريكى دونالد ترامب من نظيره الروسى فلاديمير بوتين سحب قواته من فنزويلا والتوقف عن دعم نظام مادورو ، والدول الاوروبية تجاهلت هذا الطلب، وافق بوتين على خطط شركة النفط الحكومية روسفت لاستغلال حقلين للغاز فى فنزويلا.

وكجزء من الاتفاقية، لن تقوم الكونسورتيوم الروسى بتزويد البلاد بالغاز بل سيقوم بتصدير كل الغاز المستخرج من الحقلين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحقلين Patao و Mejillones ، يعدان جزءًا من مشروع Mariscal Sucre ، وتشارك شركة النفط الروسية بالفعل كشريك العديد من مشاريع الإنتاج المشترك للنفط فى فنزويلا مثل بتروفيكتوريا ، بتروموناجاس و بتروميراندا ، فى حزام أورينوكو النفطى ، بالإضافة إلى Boquerón و Petroperijá ، فى ولاية زوليا.