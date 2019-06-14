للمستثمرين فى 5 خطوات .. تعرف على إجرءات دمج وانقسام الشركات

كتب عبد الحليم سالم

يقدم مركز خدمات المستثمرين العديد من الخدمات إلكترونياً منها خدمة ، اندماج و انقسام الشركات فى عدد من الخطوات على النحو التالى :

1- يتم الحصول علي موافقة هيئة الرقابة المالية على اندماج الشركات أو انقسامها فيما يتعلق إصدار أسهم الكيان المندمج أو المنقسم.

2- يتسلم المستثمر المستندات التالية من مركز خدمات المستثمرين.

3 محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المعتمد ٤ قد الاندماج أو الانقسام.

4- التعديل وقرار التعديل.

5- يتم تقديم واعتماد تلك المستندات بالتتابع من نقابة المحامين ثم الشهر العقاري من أجل التوثيق ثم السجل التجاري.