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للمستثمرين فى 5 خطوات .. تعرف على إجرءات دمج وانقسام الشركات

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:00 ص
للمستثمرين فى 5 خطوات .. تعرف على إجرءات دمج وانقسام الشركات وزارة الاستثمار - ارشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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يقدم مركز خدمات المستثمرين العديد من الخدمات إلكترونياً منها خدمة ، اندماج و انقسام الشركات فى عدد من الخطوات على النحو التالى : 

1-  يتم الحصول علي موافقة هيئة الرقابة المالية على اندماج الشركات أو انقسامها فيما يتعلق إصدار أسهم الكيان المندمج أو المنقسم.

2-  يتسلم المستثمر المستندات التالية من مركز خدمات المستثمرين.

3 محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المعتمد ٤ قد الاندماج أو الانقسام.

4- التعديل وقرار التعديل.

5- يتم تقديم واعتماد تلك المستندات بالتتابع من نقابة المحامين ثم الشهر العقاري من أجل التوثيق ثم السجل التجاري.


انقسام الشركات

اندماج الشركات

وزارة الاستثمار

مركز خدمات المستثمرين

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