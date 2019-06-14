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للسيدات فقط.. ابتعدى عن المثلجات والملح والكافيين وقت الدورة الشهرية

الجمعة، 14 يونيو 2019 06:00 م
للسيدات فقط.. ابتعدى عن المثلجات والملح والكافيين وقت الدورة الشهرية الدورة الشهرية
كتبت هند عادل

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الدورة الشهرية هى من أصعب الأوقات التى تمر على السيدات نظرا للتغيرات جسدية ونفسية والآلام المصاحبة لها نتيجة للتغيرات الهرمونية التى تحدث بالجسم وفى بعض الأحيان تكون مصحوبة بالغثيان والصداع.
 
وهناك بعض الأطعمة تعمل على زيادة تقلصات البطن والام الطمث قد تتناولها السيدات دون علم بأنها تؤدى إلى زيادة تلك الآلام،حسبما ذكر موقع""webmed

المشروبات المثلجة:

فهى تعمل على زيادة التقلصات خلال فترة الطمث مثل الآيس كريم والمشروبات الغازية.

-الكافيين:

يزيد من نسبة التوترعند تناوله أثناء فترة الطمث لأنه يساعد على تضييق الأوعية الدموية، خاصة القهوة والشاي والنسكافيه . 

- الملح:

يساعد الملح على زيادة الشعور بالألم خلال هذه الفترة، ويسبب التضخم والانتفاخ، وذلك نتيجة احتباس المياه داخل الجسم.

- اللحوم الغنية بالدهون:

تتسبب في زيادة التقلصات والتشنجات خلال فترة الطمث، لأنها تحتوي على أحماض قد تؤدى إلى شعور بالانتفاخ أو الإحساس بألم في الثدى.

الدهون المشبعة:

تضاعف آلام الدورة وتزيد أعراض التشنج، فمعظم منتجات اللحوم والألبان يمكن أن تزيد من الأعراض التشنجية وتتسبب في تفاقم الشعور بالألم.
 
 

الدورة الشهرية

الام الدورة الشهريه

اطعمه تزيد الم الدورة الشهريه

الطمث

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