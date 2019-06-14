للسيدات فقط.. ابتعدى عن المثلجات والملح والكافيين وقت الدورة الشهرية

كتبت هند عادل

الدورة الشهرية هى من أصعب الأوقات التى تمر على السيدات نظرا للتغيرات جسدية ونفسية والآلام المصاحبة لها نتيجة للتغيرات الهرمونية التى تحدث بالجسم وفى بعض الأحيان تكون مصحوبة بالغثيان والصداع.

وهناك بعض الأطعمة تعمل على زيادة تقلصات البطن والام الطمث قد تتناولها السيدات دون علم بأنها تؤدى إلى زيادة تلك الآلام،حسبما ذكر موقع""webmed