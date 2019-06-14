لطلاب الثانوية.. 6 إجراءات للراغبين فى الالتحاق بمدينة زويل.. تعرف عليها

بعد إعلان جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من خريجى الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام 2019/ 2020، يرصد "اليوم السابع"، معايير القبول بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا فى النقاط التالية:



1- أن يكون المتقدم حاصلاً على حد أدنى 90% فى الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- على الطالب المتقدم للمدينة اجتياز اختبارات القبول فى الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات.

3- على الطالب المتقدم للمدينة اجتياز المقابلة الشخصية ثم اختبار اللغة الإنجليزية الخاص بتحديد المستوى.

4- المقر الرئيسى للمدينة فى حدائق أكتوبر يستقبل الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعة.

5- باب التقديم مفتوح بداية من 15 يونيو الجارى وحتى 31 يوليو المقبل.

6- تشمل الجامعة تخصصات علوم وهندسة النانو، العلوم الطبية الحيوية، هندسة الطاقة، هندسة البيئة وهندسة الفضاء والاتصالات وفيزياء الأرض والكون.