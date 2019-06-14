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لإنقاذ والده من الموت.. طفل صينى يلتهم الطعام بشراهة ليتبرع بالنخاع لأبوه

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:11 م
لإنقاذ والده من الموت.. طفل صينى يلتهم الطعام بشراهة ليتبرع بالنخاع لأبوه الطفل مع والده
كتب محمد تهامى زكى

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يسعى الطفل الصينى "لو زيكوان"، 11 عاما، بكل قوة على زيادة وزنه حتى يتمكن من التبرع بنخاع عظمه لوالده المريض وإنقاذه من الموت.

 

ووفقا لموقع asiaone، فإن الأب يحتاج إلى زرع نخاع العظم، وترفض المستشفى القيام بتلك العملية إلا إذا كان وزن المتبرع يتخطى 45 كيلو جرام، وكلما كان الوزن أثقل  كان ذلك أفضل.

الطفل الصينى
الطفل الصينى

 

ويعتبر الطفل زيكوان، هو الابن الأكبر فى الأسرة، ويعيش فى منطقة هويشيان بمقاطعة خنان بوسط الصين، ويسعى لإنقاذ والده بالتهام الكثير من الطعام حتى يزداد وزنه فى أسرع وقت ممكن لتلبية هذا المطلب، وازداد وزن الطفل من 30 كيلو حتى 44 كيلو، منذ شهر مارس الماضى، عندما نجح النخاع العظمى من الصبى فى مطابقة بنجاح مع والده.

الطفل الصينى مع والده
الطفل الصينى مع والده

 

وبحسب تصريحات الطفل الصينى للموقع، أكد أنه مستمر فى التهام الأكل لزياده وزنه، قائلا: "حتى لو كان هذا مؤلمًا سأظل أتناول الطعام، عائلتنا لا يمكن أن تتحمل خسارة والدى".

 

 

 

 

 

 

 

 


اليوم السابع بلس

طفل صينى

زرع النخاع

زراعة نخاع

الصين

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